Ahlat'ta Düğün Konvoyunda Trafik Kazası - Son Dakika
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Ahlat'ta Düğün Konvoyunda Trafik Kazası

12.06.2026 00:17
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ahlat-Tatvan karayolu üzerindeki Karmuç Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tatvan'dan Ahlat istikametine seyir halinde olan düğün konvoyunda bulunan 5 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Bitlis, Ahlat, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahlat'ta Düğün Konvoyunda Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Edf Mehmet Edf:
    üç kişi yaralandı dediğine göre ama nedenin belirlenememesi biraz garip değil mi acaba polis karayolu ekibi ne diyecek bunun hakkında ya da yetkililer bu konvoylarla ilgili bi tedbir alacak mı merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Fulya Baturalp Fulya Baturalp:
    geçmiş olsun yaralılara umarım çabuk iyileşirler bu konvoylar da biraz hızlı gidiyo bazen insanlar heyecanla yola çıkıyo 0 0 Yanıtla
  • Muammer Hayri Saygili Muammer Hayri Saygili:
    ya şu kadın şoförler yüzünden böyle şeyler oluyo işte düğüne giderken bile dikkat edemiyolar yolda ne bileyim hep böyle oluyo kadınlar araba kullanınca hep kaza oluyo ne zaman bi haber açsam mutlaka arkasında kadın şoför vardır yorgunum ben bu haberlerden 0 0 Yanıtla
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