Ahlat'ta Düğün Konvoyunda Trafik Kazası

Muammer Hayri Saygili:

ya şu kadın şoförler yüzünden böyle şeyler oluyo işte düğüne giderken bile dikkat edemiyolar yolda ne bileyim hep böyle oluyo kadınlar araba kullanınca hep kaza oluyo ne zaman bi haber açsam mutlaka arkasında kadın şoför vardır yorgunum ben bu haberlerden