Ahlat'ta inşaata toprak boşaltan kamyon yan devrildi, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaatın temel dolgusuna toprak boşaltan kamyon, zeminin kayması üzerine yan yattı. Selçuklu Mahallesi'ndeki olayda araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü yara almadı.
Bitlis'te inşaatın temeline toprak boşaltırken devrilerek yan yatan kamyonda sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre olay, Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yaşandı. İnşaatın temel dolgusu için toprak taşıyan kamyon, yükünü boşalttığı sırada zeminin kayması sonucu yan devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?