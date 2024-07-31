Ahlat'ta tırlar çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Ahlat'ta tırlar çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan şoförler, ambulanslarla Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda geçici bir süreliğine kapanma yaşandı ve yol tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma başlatıldı.

31.07.2024 22:42
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Ahlat'ta tırlar çarpıştı: 2 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ahlat- Tatvan kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 60 VA 655 plakalı tırın aynı istikamete gitmekte olan plakası öğrenilemeyen bir başka tıra çarpması sonucu iki şoför de yaralandı. Yaralı şoförler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süreliğine kapanırken, olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ahlat'ta tırlar çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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