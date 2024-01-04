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Ahmet Çakar, adliyede ifade verdi

Eski hakem ve sunucu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa gelerek ifade verdi. Çakar, Türk yargısına güvendiğini belirterek, şikayet edildiklerini ifade ettiklerini ve çıktıklarını söyledi.

Ahmet Çakar, adliyede ifade verdi
04.01.2024 - 23:33,
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Sunucu Ahmet Çakar ifade vermek üzere adliyede

İSTANBUL - Eski hakem ve sunucu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa gelerek ifade verdi. İfadesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çakar, "Türk yargısına güveniyorum. Şikayet edildik, ifademizi verdik ve çıktık hepsi bu" dedi.

Eski hakem ve sunucu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine hakkında "hakaret" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a Muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"Başta Büyükekşi olmak üzere kimseyi itham etmedim"

Savcılığa ifade veren Çakar'ın ifadesinde, "Eğer bir federasyon, vasıfları MHK'ya uygun olmayan şahısları MHK'ya getiriyorsa bunun adı onları sekreterya gibi kullanmaktır. Elime bir CD geçtiği doğrudur. Bu CD'deki konuşmalar Türk futbolunun kulvarını ve namusunu değiştirecek niteliktedir. Muhtemelen bu konuşma illegal kaydedilmiştir. Kim kaydetmiştir bilmiyorum. Başta Büyükekşi olmak üzere kimseyi itham etmedim. Türkçemizde bir laf vardır, 'yarası olan gocunur' diye. Burada da kimseyi kastetmedim. Hakkımda takipsizlik karar verilmesini talep ederim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

"Şikayet edildik, ifademizi verdik ve çıktık hepsi bu"

İfadesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çakar, "Savcılara, hakimlere güvenin. Türk yargısına güveniyorum. Şikayet edildik, ifademizi verdik ve çıktık hepsi bu. Saygılar, sevgiler sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Ahmet Çakar, Hukuk, 3.Sayfa, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Çakar, adliyede ifade verdi - Son Dakika


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