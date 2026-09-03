Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında Ankara'da ifade verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında Ankara'da ifade verecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK'nın 299/1. maddesi gereği Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK'nın 299/1. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Ankara Adliyesi, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, 3. Sayfa, Ankara, Eylül, Tck, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında Ankara'da ifade verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

16:33
Silivri’de batan gemide bilirkişi raporu ortaya çıktı: Gözcü bulundurulsaydı engellenebilirdi
Silivri'de batan gemide bilirkişi raporu ortaya çıktı: Gözcü bulundurulsaydı engellenebilirdi
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:44:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında Ankara'da ifade verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement