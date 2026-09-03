Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında Ankara'da ifade verecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK'nın 299/1. maddesi gereği Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK'nın 299/1. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade vereceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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