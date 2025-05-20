Ahmet Mekin Kalça Kırığı Ameliyatı Oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde talihsiz bir düşme sonucu kalça kemiği kırılan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin, geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdi.

Kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki oyuncunun, Ortopedi Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Akça tarafından kapalı sistem yöntemiyle ameliyat edildiği öğrenildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mekin'in kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor. - BALIKESİR