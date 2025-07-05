Ahşap Kapıya Sıkışan Yavru Kedi, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir parkın ahşap kapı girişine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde bulunan Yaşam Parkı'nda yaşandı. Ahşap kapı girişine sıkışan yavru bir kediyi fark eden çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine yönlendirildi. Ekipler, çalışma sonucunda yavru kediyi bulunduğu yerden zarar görmeden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, kurtarma sonrası doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olayı endişeyle izleyen aileler ve çocuklar, başarılı müdahale sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA