Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Afyonkarahisar\'a 4,47 milyar lira sosyal yardım tahsis ettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'a gerçekleştirilen sosyal yardımlara değinerek, "Kentimize 2003-2023 yılları arasında yaklaşık 4,47 milyar lira sosyal yardım tahsis ettik" dedi.
Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde 'Kadınlarla Büyük Afyonkarahisar Yolunda Buluşması' programına katıldı. AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları tarafından termal bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Göktaş, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekti. Bakan Göktaş, "Kadınlar, yüzyıllar boyunca medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Savaşlar, afetler, hastalıklar ya da maddi zorluklar. Hiçbiri bizi yolumuzdan geri çevirememiştir. Milletimiz kadınların desteğiyle nice engeli aşmış, nice başarılara ulaşmıştır. Bugün yine işimiz çok. Ama biz kadınlar her zaman çalışarak-üreterek güçleniyoruz. Milletimizin varlığını koruyan ve geleceğini inşa edecek nesilleri yetiştirmek için her alanda bütün samimiyetimizle çalışıyoruz" dedi.
"Bakanlık olarak kadın girişimciliğini sonuna kadar destekliyoruz"
AK Parti olarak kadın bakış açısının sağladığı bütüncül yaklaşımla, insan odaklı politikalar belirlediklerini dile getiren Bakan Göktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün bizi buluşturan AK Partimiz de kurulduğu ilk dönemden itibaren cesur ve azimli kadınların çalışmalarıyla hızla tanınmış ve büyümüştür. AK Parti olarak kadın bakış açısının sağladığı bütüncül yaklaşımla, insan odaklı politikalar belirledik. Milletimizin gönül hanesine bir anne, bir abla-kız kardeş ya da evlat olarak girmeyi başardık. Kuşaktan kuşağa, milletimizden hiç kopmadan milletimiz için çalıştık. Kadınların ekonomik hayata dahil olması, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayan çok önemli etkenlerden biri. Aynı zamanda ülkemizin kalkınma hızının artmasına ve refah seviyemizin yükselmesine de önemli bir katkı sunuyor. Biz de bakanlık olarak kadın girişimciliğini sonuna kadar destekliyoruz."
"Afyonkarahisar için çalışmalarımızı hiç durmadan sürdüreceğiz"
Konuşmasında daha sonra AK Parti hükümetlerinin Afyonkarahisar'a son 20 yılda sağladığı sosyal yardımlara değinen Bakan Göktaş, "Biz de bakanlık olarak bu güzel şehir için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. İlimizdeki 6 Sosyal Hizmet Merkezimizle tüm hizmetlerimizi tek bir noktadan sunuyoruz. 2017 yılından itibaren yaklaşık 43 bin haneye ulaştık. Afyonkarahisar'da 2003-2023 yılları arasında yaklaşık 4,47 milyar lira sosyal yardım tahsis ettik. Afyonkarahisar için çalışmalarımızı hiç durmadan sürdüreceğiz. Afyonkarahisarlı dostlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre şehrimize değer katan yeni projeleri hayata geçiyoruz" diye konuştu.
Gerçekleştirilen program Bakan Göktaş'a çiçek ve hediye takdiminin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Afyonkarahisar'a 4,47 milyar lira sosyal yardım tahsis ettik - Son Dakika
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