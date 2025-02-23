Mardin'de iki aile arasında 'kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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