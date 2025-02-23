Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Geniş Video İzle

Mardin'de kız isteme meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kavga anına ilişkin cep telefonuyla çekilmiş kamera görüntüleri ortaya çıkarken, polis mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

23.02.2025 07:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de iki aile arasında 'kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

3 KİŞİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hastane, Mardin, Polis, Kavga, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Haspolat:
    cehalet nerde ise orası cehennemdir. 138 3 Yanıtla
  • Olcay YAĞAN:
    Cahil Gavatlar 117 4 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    maalesef olmuyor ne yapsan aynı bunlar 102 3 Yanıtla
  • Durmus Savas:
    hepsi akrabadır.yazık değilmi. değermi bire CAHİLLER 97 1 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    cahillik 77 0 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Ne bekliyorsunuz, bildiğiniz Ortadoğu 57 2 Yanıtla
  • 535353:
    yazık olmuş ya böyle bir şey olabilrmi şi di bunu yıllardır devam ettirin 43 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Hadi Avrupa Birliğine 26 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Ya bu cahillik Şimdi ne oldu nesiller boyu kin ve nefret Artık sizlere huzur yok 25 0 Yanıtla
  • Levent Biran:
    Allah akıl fikir iman kuran versin 16 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK’da Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da
08:40 AK Parti kısmi af için düğmeye bastı Kritik tarih 31 Temmuz 2023 AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023
08:18 AK Parti’de tarihi gün Kadronun yüzde 70’i değişecek, listede sürprizler var AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var
08:03 Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti
07:43 Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
09:58 Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 10:16:44. #1.13#
SON DAKİKA: Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.