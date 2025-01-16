Ailesini Katleden Polisin Oğlu İntihar Etti - Son Dakika
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Ailesini Katleden Polisin Oğlu İntihar Etti

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Ailesinden 5 kişiyi katleden polisin oğlu, arkadaşının ölümü sonrası intihar etti.

16.01.2025 11:54
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Ailesini katleden polis memurunun oğlu arkadaşı ölünce intihar etmiş

Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memurunun oğlu arkadaşı hayatını kaybettiği için bunalıma girerek babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öne sürüldü

ADANA - Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memurunun oğlunun 2024 yılında erkek arkadaşı hayatını kaybettiği için babasının beylik tabancasıyla evde intihar ettiği öne sürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmit Tehçi, dün önce eşi Ferdana Teçhi'yi evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf, kaynanası Hüsne ve halası Semiha Teçhi'yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonrada etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş ormanlık alana atmıştı.

"Tehçi'nin oğlu beylik tabancasıyla evde intihar etmiş"

Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu bunlarda 15 yaşındaki Ökkeş Berk Teçhi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği bu nedenle bunalıma girip psikolojisi bozulduğu bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü.

"Oğlunun intihar ettiği odada karısını boğdu"

Polis memuru Tehçi'nin karısını dün sabah oğlunun intihar ettiği odada da öldürdüğü öğrenildi. Tehçi'nin karısını boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.

Ailesini Katleden Polisin Oğlu İntihar Etti
Kaynak: İHA

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