AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hayatını Kaybetti

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen kazada, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi hayatını kaybetti. Nakliye kamyonunun bariyerlere çarparak devrildiği kazada, bir kişi de ağır yaralandı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

28.06.2024 13:26
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde nakliye kamyonunun bariyerlere çarparak devrildiği kazada AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Araç ilçesi Karabük-Kastamonu karayolu Akgeçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine inşaat malzemesi ve hırdavat taşıyan AK Parti Doğanyurt İl Genel Meclis Üyesi Hamza Rengi idaresindeki 34 VN 1898 plakalı IVECO marka nakliye kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjde bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üzerinde yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü Rengi, araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonda bulunan Hakkı Yılmaz ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hakkı Yılmaz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Rengi'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından nakliye kamyonu, saplandığı bariyerlerden kepçe ve çekici yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekildi. Karayolları ekiplerince yola saçılan cam kırıkları ve araç parçalarının temizlenmesinin ardından Kastamonu-Karabük karayolu ulaşıma açıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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