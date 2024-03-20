AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı'na çarpan sürücü tahliye edildi

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Hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı'ya çarpan sürücü hakim karşısında

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muratcan Türkyılmaz'ın tahliyesine karar verdi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 2024'de karşıdan karşıya geçmekte olan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya kullandığı araçla çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık hakim karşısına çıktı. Savunmasında sanık, "Tam virajı bitirmişken birden karşıma beyaz bir şey çıktı. Neye çarptığımı anlamak için olay yerine koştum, yaralı bir kadın olduğunu görünce ilk yardım müdahalesini yapmaya başladım. Olayda kusurum yoktur" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muratcan Türkyılmaz'ın tahliyesine karar verdi.

Beyoğlu'nda 10 Şubat 2024'de karşıdan karşıya geçmekte olan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya kullandığı araçla çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık Muratcan Türkyılmaz'ın yargılanmasına başlandı.

Duruşma öncesi sanığın babası, hayatını kaybeden Fatma Sevim Baltacı'nın ailesinin avukatına aileye ulaşmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını söyleyerek, avukattan olaydan dolayı üzgün olduklarını ve baş sağlığında bulunduklarını aileye iletmesini istedi.

İstanbul 41.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muratcan Türkyılmaz ve taraf avukatları hazır bulundu. Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı avukatları da duruşmaya katıldı.

"Yaralı bir kadın olduğunu görünce ilk yardım müdahalesini yapmaya başladım"

Duruşmada savunma yapan sanık Türkyılmaz, "Ben sağlık personeli olarak çalışıyorum, ambulans şefiyim. Olay günü nöbetim bitmişti ve eve dönüyordum. Beyoğlu istikametine doğru seyir halindeydim, hızım yaklaşık 55-60 civarıydı. Tam virajı bitirmişken birden karşıma beyaz bir şey çıktı. Frene abandım, direksiyonu sağa kırdım ve araç kaldırıma çıktı. Ön cam yüzüme patladı, aracı durdurup neye çarptığımı anlamak için olay yerine koştum. Yaralı bir kadın olduğunu görünce ilk yardım müdahalesini yapmaya başladım. Etraftakilere de 112'yi aramasını söyledim. Hastanın bilincini, solunumunu ve nabzını kontrol ettim. Kanamalarına tampon yaptım, baş-boyun-çene uygulaması yaptım. Hala yaşıyordu, sonra 112 geldi ve ambulansta kalbi durdu. Masaj yapıp tekrar hayata döndürmüşler. Ben de farklı hastaneye alkol kontrolü ve tedavi için götürüldüm. Alkollü değildim, olay anlattığım şekilde meydana geldi. Olayda kusurum yoktur" dedi.

"Rahmetli arkadaşımız 15 yıllık gönüllü olarak emek verdiği davada mesai bitiminde ayrılırken kazaya karışmıştır"

Davaya katılma taleplerinin olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı avukatları, "Rahmetli arkadaşımız 15 yıllık gönüllü olarak emek verdiği davada mesai bitiminde ayrılırken kazaya karışmıştır. Davayı hassasiyetle takip ediyoruz, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı duruşmadaki beyanında, sanığın asli kusurlu olduğunu düşündüklerini, hayatını kaybeden Baltacı'nın 10 metre sürüklenmesi dikkate alındığında hızın söylenenden daha yüksek olduğunu düşündüklerini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettiğini söyledi. Ayrıca, olay yerinde keşif yapılması da talep edildi.

Tahliyesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muratcan Türkyılmaz'ın tutuklu kaldığı süre, sabıkasız oluşu ve delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması sebebiyle tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına da hükmeden mahkeme, ayrıca AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın suçtan doğrudan zarar gören olmaması gerekçesiyle katılma talebinin reddine ve suç unsurlarının tespiti için olay yerinde keşif yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Muratcan Türkyılmaz'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.