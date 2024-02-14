AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 26'ya yükseldi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 26\'ya yükseldi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 26'ya yükseldi. Saldırıyı yapanlarla birlikte 22 şüpheli adliyeye sevk edilecek.

14.02.2024 10:48  Güncelleme: 10:53
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Olaya ilişkin gözaltı sayısının 23 olduğu açıklanmıştı. 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, bu sayı ile birlikte gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

Saldırıyı yapanlarla birlikte 22 şüpheli adliyeye sevk edilecek

Öte yandan 26 şüpheliden 4'ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar'daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Saldırıya yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 zanlının ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika
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