AK Parti\'li Yavuz, seçimlerin 2028\'de yapılacağını ve seneye seçim olmadığını söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin 2028 yılı içinde yapılacağını belirterek, "Öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok" dedi.

AK Parti tarafından "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" temasıyla başlatılan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında, Eskişehir'de bir otelin konferans salonunda geniş katılımlı bir program düzenlendi. Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının katıldığı buluşmada; Eskişehir'in 14 ilçesinde sahaya inilerek vatandaşların taleplerinin dinleneceği belirtildi. Programda konuşan Ali İhsan Yavuz ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak açıklamalarda bulundu.

"İstanbul Havalimanı eleştirilerini yapanlar bugün görsün"

Konuşmasında İstanbul Havalimanı ile ilgili geçmişte yapılan eleştirilere değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:

"Dün İstanbul Havalimanı'ndan Ağrı'ya uçtum. Programımız Ağrı'daydı, dönüşte de yine oradan döndüm. Bilen bilir, bizde de bir CHP'li milletvekilimiz vardı, kulaklarını çınlatalım, Engin Özkoç. O da aynı şeyleri söylüyordu, CHP'nin bütün unsurları da orada Genel Başkanları da: 'Asla İstanbul Havalimanı orada işlemez' diyordu. Çünkü diyordu ki: 'Yanlış yer. Uçak kalkarken direkt Bulgaristan sınırına giriyormuş, onun için işlemezmiş. Kuş sürüleri hesaba katılmamış, onun için orası iş görmezmiş. Rüzgarın yönü hesaba katılmamış, onun için orası çalışmazmış.' Bunu diyenler görsün! Geçen yıl tam 84 milyon kişi oradan uçtu. Ne kuş sürüsüne çarptı ne rüzgar engel oldu! Bu yıl da 87 milyon bekleniyor. 4. pist devreye girdi. 9. pist devreye girecek ve o zaman 200 milyon yolcu oradan yılda uçuş gerçekleştirecek Allah'ın izniyle"

"Seçimler 2028 yılı içinde olacak"

Seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Yavuz, "Kendi birimimle ilgili söyleyeyim. En çok hani soru faslı olduğunda bana 'Seçim ne zaman olacak?' diye soruyorlar, Seçim İşleri Başkanı olmam sebebiyle muhtemelen. Şu anda partimizin aldığı bir karar yok. Çünkü seçime çok daha fazla zaman var. Şimdi iş zamanı diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan; Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, teşkilat mensubu arkadaşlarımız herkes bir yandan çalışmaya devam ediyor. 2028'e kadar bu böyle devam edecek. Seçimler zamanında olacak. Ama diyeceksiniz ki: 'Zamanında olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ne olacak?' Biliyorsunuz, seçimlerin şu an hiç kimse hiçbir karar almasa zaten tarihi belli: 2028 Mayıs. Hiç kimsenin, ne YSK'nin ne Meclisin ne başkasının bir karar alması gerekmiyor. Ama seçimleri o tarihten önceki bir tarihe almanın üç yolu var; Anayasayı değiştirirsiniz, bu mümkündür, Sayın Cumhurbaşkanı seçimi yenileme kararı alabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi yenileme kararı alabilir. Biz istiyoruz ki milletvekillerimiz de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi 2028 yılı içinde ama, yani esas tarihten bir iki hafta öncesine denk gelecek şekilde seçim yenileme kararı alsın ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bir kez daha başımızda lider, başımızda Cumhurbaşkanı olarak var olsun istiyoruz. Bu da böyle olacak diye çok güçlü bir şekilde öngörüyoruz ve inanıyoruz. Öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok. Seçimler 2028 yılı içinde olacak diye düşünebilirsiniz. Nasıl karar alınmasını beklediğimizi de söyledim" dedi.

"Eskişehir'in hakkını savunmaya devam edeceğiz"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise kentte tamamlanan YHT, Şehir Hastanesi, stadyum ve yerli lokomotif Eskişehir 5000 projelerine değinerek yatırımların kararlılıkla süreceğini belirtti. Konuşmasında, CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulunan Albayrak, "Eskişehir'in kaynaklarını da geleceğini de sahipsiz bırakmayacağız. Şehrimizin yararına olan her işte çalışmaya, milletin hakkını ilgilendiren her konuda hesap sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Buluşmaya; Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Bursa Milletvekili Osman Mesten, MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, MKYK Üyesi ve Milletvekili Nazım Maviş, Milletvekili Hasan Arslan katıldı.