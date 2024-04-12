AK Parti Milletvekili Osman Zabun\'un Kuzeni Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Isparta'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan AK Parti milletvekili Osman Zabun'un kuzeni Mustafa Zabun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Mart tarihinde Isparta- Konya karayolu Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman T. (57) idaresindeki 07 TDY 39 plakalı kamyonet, Mustafa Zabun (52) hakimiyetindeki 07 N 6500 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Zabun ve aynı araçta bulunan D.Z (46) ve L.E.Z. (6) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan D.Z. ve L.E.Z. daha sonra Isparta Şehir Hastanesine, sürücü Mustafa Z. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun'un kuzeni olan Mustafa Zabun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisinin 19'ncu gününde hayatını kaybetti. - ISPARTA