AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çarptı: 2 yaralı

AK Parti Samsun İl Başkanı\'nın makam aracı yayalara çarptı: 2 yaralı

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'nin makam aracı, Samsun'un İlkadım ilçesinde yayaların karşısına geçmeye çalıştığı sırada çarpıştı. Kazada, Endonezya uyruklu bir masaj terapisti ve bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.05.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracının yayalara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Fener Tramvay İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve yönetim kurulu üyelerinin içinde bulunduğu Umut Ö. idaresindeki 55 AK 510 plakalı makam aracı, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Endonezya uyruklu Putu Sherly Meısya Vırayanı (19) ve Cenker Yıldız'a (23) çarptı. Kazada yaralanan yayalar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Cenker Yıldız'ın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir otelde masaj terapisti olarak çalıştığı öğrenilen Endonezya uyruklu Putu Sherly Meısya Vırayanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

AK Parti, Samsun, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 18:36:56. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement