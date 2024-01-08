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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz•
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İstanbul Fatih Camii İmamı ve cemaat üyelerine saldırı gerçekleşti - Son Dakika