AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İstanbul Fatih Camii İmamı ve cemaat üyelerine saldırı gerçekleşti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır." - ANKARA