AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner\'in başparmağı koparak ameliyatla yerine dikildi

AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner'in, bahçesinde budama yaptığı sırada başparmağı koptu. Süner'in kopan parmağı ameliyatla yerine dikildi.
Olay, öğlen saatlerinde Elazığ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti İl Başkanı Bülent Süner, Harput Mahallesi'nde bulunan bahçesinde budama yapmaya başladı. Bu sırada dikkati dağılan Süner, budama makinesine parmağını kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil ve güvenlik güçleri sevk edildi. Süner kopan parmakla birlikte ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Süner'in kopan parmağı tekrar yerine dikildi. - TUNCELİ
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