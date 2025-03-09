Isparta'da AK Partili Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı otomobil, Isparta- Eğirdir kara yolu Kuleönü belde kavşağında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Göçer ile otomobilde bulunan eşi ve kızı yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi - Son Dakika
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