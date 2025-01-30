İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ör, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı - Son Dakika
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