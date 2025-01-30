Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı - Son Dakika
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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

30.01.2025 23:49  Güncelleme: 01:29
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN GÖZALTINA ALINDI

Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ör, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

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Son Dakika 3.Sayfa Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Kingsman:
    ülkede adalet kalmadı ki... 360 133 Yanıtla
    Davut Cirak:
    Size göre adalet kalmadı. Sabahtan akşama kadar yalan iftira küfür yapacaksın tutuklanınca adalet yok diyeceksin. Ohh ne güzel iş. 23 yıldır sabah akşam seviyeli eleştiri yapan birsürü muhalif gazeteci var hiç biri tutuklanmadı. Siz eleştiri yi küfür sanıyorsunuz galiba 6 1
    Nejat Genc:
    Bilakis ciddi Ulus devlet var isteyenlere Ayrıca da tanımadan hukuku işletiyor 1 1
  • Selçuk Tokcan:
    arkadaşlar eleştirmek ayrı bise hakaret etmek ayrı birsey eğer özgürlük se hersey ozaman herkes birbirine küfür etsin böyle birsey olmaz yarın o koltuğa siz oturdugunuzda sizede böyle ağır sözler söylendiğinde susacakmisiniz 135 329 Yanıtla
    hasan celik:
    Gardaşım haklısın ama emin ol milletin sitemi de tecavüzcünün, hırsızın, 8-10 dosyası olanın dışarıdayken, hakaret edenin içeri atılmasına. Yoksa kimsenin kimseye hakaret etmek haddi değildir! 1 2
  • Apple User:
    Ne bu ya sürekli muhaliflere yönelik abluka sürekli öz eleştiriye açık olacak siyasetçi dediğin 318 111 Yanıtla
  • cihangir polat:
    Ülkemizdeki muhalefetin genel karakteri bu maalesef. 20 küsür senedir küfreder, dokununca ben muhalefetim. Üsten görür aşağılar ben muhalefetim. Kar yağar suç hükumetin, yağmaz yine hükumetin. Sorunlara çözüm üretmek yerine yok biz istemezuk. Yargıya laf atanlar, zihniyetinizin yargısı bu ülkede Başbakan asti. Ama sizin bu herseye bir kılıf bulma, maskenizin altındaki şey bir işe yaramıyor. Hazımsızlık böyle bir şey demek ki. 50 327 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    alın alın bakalım nereye kadar gideceksiniz. adaleti aradığınız günler yakın 261 107 Yanıtla
  • Çelikk:
    Biraz Dilinizi Tutun 113 214 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    KİMSENİN HAKARET ETME HAKKI YOK...EDİYORSA SONUCUNA KATLANIR... EDEPSİZLİĞİN LÜZUMU YOK 61 239 Yanıtla
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