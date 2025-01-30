Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

cihangir polat:

Ülkemizdeki muhalefetin genel karakteri bu maalesef. 20 küsür senedir küfreder, dokununca ben muhalefetim. Üsten görür aşağılar ben muhalefetim. Kar yağar suç hükumetin, yağmaz yine hükumetin. Sorunlara çözüm üretmek yerine yok biz istemezuk. Yargıya laf atanlar, zihniyetinizin yargısı bu ülkede Başbakan asti. Ama sizin bu herseye bir kılıf bulma, maskenizin altındaki şey bir işe yaramıyor. Hazımsızlık böyle bir şey demek ki.