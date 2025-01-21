Akçadağ'da 2. Etap Çarşı Projesi Başladı - Son Dakika
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Akçadağ'da 2. Etap Çarşı Projesi Başladı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremler sonrası 2. etap çarşı projesi inşa çalışmalarına başlandı.

21.01.2025 11:55
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Malatya Akçadağ'da 2. etap çarşı projesine başlandı

Depremin vurduğu Malatya'da inşa çalışmaları aralıksız sürüyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da inşa çalışmaları devam ediyor. Depremde hasar alan Akçadağ'da ise yeni çarşı projesinin ikinci etap çalışmalarına başlandı.

6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da, kentin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Depremlerde ciddi hasar alan ilçelerden biri olan Akçadağ'da ise yeni çarşı projesinin ikinci etap çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında ağır hasarlı yapıların yıkım işlemlerinde sona gelinen ilçede esnaf ise gelecek için umutlu.

"Devletimize güveniyoruz"

Akçadağ'da inşa çalışmaların sürdüğünü belirten esnaf Yılmaz Altuntaş, "Depremler sonrası kimi esnafımız kendi imkanları ile oluşturdukları işyerlerinde kimisi ise konteynerlerde faaliyet gösteriyor. İnşallah sonunda güzel bir proje ile esnafın mağduriyeti giderilir. Devletimize güveniyoruz" dedi.

"Daha iyi olacak diye umut ediyoruz"

Çarşı projesinde ilk etap çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden bir diğer esnaf Hüseyin Zeki ise, "İlçemiz de bir taraftan yıkım diğer taraftan da ise inşa çalışmaları devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Emlak Konut tarafından yürütülen çalışmalarla yeni ve daha sağlam yapılara kavuşmayı umut ediyoruz" diye konuştu

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akçadağ'da 2. Etap Çarşı Projesi Başladı - Son Dakika

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