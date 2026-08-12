Akçadağ\'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, 15.45 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 DN 002 plakalı otomobil ile 23 BV 866 plakalı hafif ticari araç ve 16 ARF 023 plakalı otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.