Akçakale\'de Yavru Kedilerin Kurtuluşu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde yaşandı. Yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen yavru kedilerin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Akçakale Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde kurtarma çalışmasına başladı. Titizlikle yürütülen müdahale sonucunda kısa sürede bulundukları yerden çıkarılan minik kediler, sağlık kontrollerinin ardından ev sahibine teslim edildi.

Vatandaşlar, başarılı çalışmadan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA