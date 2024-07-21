Akçakoca'da Cankurtaranlar Tarafından Denizden Kurtarılan Kişi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi son anda cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan Akçakoca'da şiddetli lodos ile birlikte dalgalı denizde serinlemek isteyen bir kişi dip akıntıya kapıldı. Yardım çığlıklarını duyan cankurtaranlar dip akıntısıyla sürüklenmeye başlayan kişiyi jet ski ile kurtardı. Sahile getirilen ve baygın olan şahıs, müdahalelenin ardından kendisine gelirken, dalgalı denize girilmemesi konusunda cankurtaranlar uyarılarda bulundu. - DÜZCE