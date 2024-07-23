Akçakoca'da Dalgalı Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Anne ve Oğlu Kurtarıldı - Son Dakika
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Akçakoca'da Dalgalı Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Anne ve Oğlu Kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalgalı denizde dip akıntıya kapılan bir anne ve oğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay anı aksiyon kamerasına yansıdı.

23.07.2024 13:05
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalgalı denizde dip akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren anne ve oğlunun kurtarılma anı an be an kameralara yansıdı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da dalgalı denize giren bir kadının yardım çığlıklarını duyan oğlu annesini kurtarmak için denize girdi. Dip akıntıya kapılan anne ve oğul bölgede ki vatandaşların yardımları ile kurtarılarak sahile alındı. O anlar aksiyon kamerasına yansıdı. Dip akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi yaşayan anne ve oğul kurtarıldığı anlar görüntülenirken, çevredeki vatandaşlarda olayı pür dikkat izledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akçakoca'da Dalgalı Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Anne ve Oğlu Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçakoca'da Dalgalı Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Anne ve Oğlu Kurtarıldı - Son Dakika
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