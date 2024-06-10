Akçakoca'da Denizden Erkek Cesedi Çıkarıldı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizden erkek cesedi çıkarıldı. 55 yaşlarında olduğu belirtilen ve kimlik araştırması yapılan cansız beden, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay bu akşam saat 18.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmenağzı mevkiinde dip balıkçılığı yapan dalgıç tarafından su yüzünde hareketsiz duran adam fark edildi. Hemen kıyıdaki balıkçılardan, el işareti yaparak yardım isteyen dalgıç, adamın yaşamını yitirdiğini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlgililere haber verilmesiyle birlikte Akçakoca Deniz Komutanlığına bağlı bir bot tarafından ceset karaya getirildi. 55 yaşlarındaki adamın ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Sahile çıkartılan ceset, savcının incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayın intihar mı, boğulma mı yoksa cinayet mi olduğu otopsi sonucu netlik kazanacak. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - DÜZCE