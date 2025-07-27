Akhisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akhisar ilçesi Seğirdim Mahallesi'nde bugün saat 17.16 sıralarında çıkan orman yangını, hızlı müdahaleyle çok fazla büyümeden kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara yangın söndürme helikopterleri, arazözler ve çok sayıda personel katıldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının büyümeden söndürülmesinde Manisa Valiliğinin kısa süre önce hayata geçirdiği "Yangın Riskini Azaltma Eylem Planı" büyük rol oynadı. Plan kapsamında; mahallelerde verilen ortak eğitimler, çevre mahalleler arası önceden kurulan hızlı iletişim ağı, hazır bekletilen araç ve ekipmanlar, kurumlar arası etkin koordinasyon ile eğitimli yerel gönüllülerin hızlı müdahalesi, yangın söndürme çalışmalarını kolaylaştırdı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangının söndürülmesinde görev alan ekiplere değinerek, "Özveriyle görev yapan orman kahramanlarımıza ve eylem planını titizlikle uygulayarak mücadeleyi kolaylaştıran tüm ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA