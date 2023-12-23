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Akhisar'da trafik tartışması sonrası silahlı saldırı - Son Dakika
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Akhisar'da trafik tartışması sonrası silahlı saldırı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde trafikte tartıştıkları kişilere silahla ateş eden ve ardından da 3 kişiyi darp eden 4 şüpheli yakalandı.

Akhisar\'da trafik tartışması sonrası silahlı saldırı
23.12.2023 - 15:52,
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde trafikte tartıştıkları kişilere silahla ateş eden ardından da 3 kişi darp eden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında trafik tartışması sonrası taraflardan biri silahla ateş açtı. Ardından tartıştıkları kişileri takip eden grup 3 kişiyi darp ederek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından saldırganların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin B.K, M.S, D.G ve Y.Ç isimli şahıslar olduğunu belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalana şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da trafik tartışması sonrası silahlı saldırı - Son Dakika


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