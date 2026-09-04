Akhisar'daki 2016 cinayetine ilişkin soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Akhisar'daki 2016 cinayetine ilişkin soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Gürlek, Manisa Akhisar'da 2016'da öldürülen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar sonucu failler ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüphelilerin tespit edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek: "Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'nun cinayetine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı."

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Akhisar, Manisa, Gürlek, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akhisar'daki 2016 cinayetine ilişkin soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisar'daki 2016 cinayetine ilişkin soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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