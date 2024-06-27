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Akıl almaz kaza kamerada...Kontrolden çıkan araç yol kenarında yürüyen genç kıza çarptı, genç kız metrelerce yükseklikten aşağı düştü

MERSİN - Mersin'de hafif ticari aracın minibüsü sollaması sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yürüyen genç kıza çarpıp köprüden aşağı düşürmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Akıl almaz kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülenirken, sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erdemli istikametinden çarşı istikametine seyir halindeki Ercan E. yönetimindeki 09 AAF 617 plakalı hafif ticari araç, önce sollamaya çalıştığı önündeki 33 S 0679 plakalı minibüsü arkadan çarptı, ardından sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yaya olarak yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye çarparak köprüden aşağı düşürdü. Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı. Yaralı Beyza M., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Ercan E.'nin alkollü olduğu belirlenirken, zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazı anı kamerada

Bu arada genç kızın ağır yaralandığı kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sollamak istediği minibüse arkadan çarparak kontrolden çıkıp yolda yürüyen genç kıza çarparak köprüden aşağı düşürdüğü anlar yer aldı.