Akıncılar'da askeri yasak bölge ihlali soruşturmasında 6 zanlı cezaevine gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Akıncılar bölgesinde birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafına yasa dışı geçiş sağlanmasıyla ilgili yürütülen insan kaçakçılığı soruşturmasında 6 zanlı cezaevine gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Akıncılar bölgesinde 20 Ekim'de yaşanan olayda birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafına yasa dışı şekilde insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıktı. K.T. (25) ile K.M.S.İ.M.'nin (25) birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girdikleri ve yetkili makamlardan izin almadan KKTC topraklarını terk ederek kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişinin de GKRY tarafına geçmesini sağladıkları kaydedildi. İki zanlının daha sonra 4 kişiyle birlikte birinci derece askeri yasak bölgeye yeniden girdikleri sırada görevli askerler tarafından tespit edilerek yakalandığı açıklandı. Zanlıların 21 Ekim tarihinde Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldıklarını ve haklarında 2 günlük ek tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin alındığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini söyledi.

Tutuklanan zanlılar önce Askeri Mahkeme, ardından Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Altı zanlı hakkında tutukluluk talebi

Mahkemede, insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturulan K.T. ile K.M.S.İ.M.'nin öğrenci oldukları, diğer 4 zanlının ise KKTC'de kalıcı bağlarının bulunmadığı belirtildi. Polis, zanlıların ileride yapılacak yargılamada hazır bulunmalarının sağlanması amacıyla tutuklu yargılanmalarını talep etti. Yargıç Gizem Erciyas, 6 zanlının davaları görüşülünceye kadar 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerine karar verdi.