Lübnan'ın Akkar kentinde bir akaryakıt istasyonunda gaz tankerinin patlaması sonucu Suriyeli bir kadın ile 3 çocuğu hayatını kaybetti.
Lübnan'da akaryakıt istasyonunda dün korkunç bir patlama meydana geldi. Akkar kentinde gaz tankerinin patlaması sonucu Suriyeli bir kadın ile 3 çocuğu hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Yetkililer, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını bildirdi. Lübnan Kızılhaç yetkilileri cenazeleri ve yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › Akkar'da Gaz Tankeri Patladı: 4 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?