Akraba Kavgasında Kan Döküldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Akraba Kavgasında Kan Döküldü

Haberin Videosunu İzleyin
09.06.2025 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akraba Kavgasında Kan Döküldü
Haber Videosu

Eskişehir'de akrabalar arasında bıçaklı kavga çıktı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada cadde gölüne kan döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Caddede gördüğü akrabalarına ekmek bıçağı ile saldırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de iki akrabasını gören şahıs, elindeki bıçakla onlara saldırdı. Olayda biri ağır ve saldırganın da dahil olduğu üç kişi yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi Ertaş caddesi üzerindeki bir pastanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. henüz bilinmeyen bir nedenle husumetlisi olduğu akrabalar, İ.D. ve S.Y.'yi cadde üzerinde gördü. Yanındaki ekmek bıçağı ile İ.D. ve S.Y.'ye saldırdı. Yaşanan arbedede bıçağı M.Ü.'nün elinden alan akrabalarından biri şahsı yaraladı. Olay sonrası şahıslardan birinin diğerine şemsiye ağırlığı ile vurduğu iddia edildi. Olay sonrasında cadde üzerindeki bahse konu nokta adeta kan gölüne döndü.

Üç yaralıdan birinin durumu ağır

Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan yaralılardan İ.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 1'i Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 2'si ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı saniye saniye kaydedildi

Olayda şahısların yanında bulunan ve şahıslardan birinin akrabası olduğu iddia edilen bir kadın ile 2 çocuk olay anında şok geçirdi. Olay anında çıkan kan, kadının üzerine ve yüzüne sıçradığı görüldü. Öte yandan olay anı amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Akrabalarmış galiba, eniştesiymiş bu vuran"

Olaya şahitlik eden ve taraflardan birini ayırmaya çalışan 19 yaşındaki Arda Demir, "Abi, ben şuradan yürüyordum, kavgayı gördüm. Üç kişi bir adama saldırıyordu. Adam da kendini savunmak için bıçak çıkarttı. Ama bir tane adamın buradan yardı abi, burası bayağı kanadı. Sonra kolundan vurdu, bir de kalbinin altından vurdu. Diğer adamı da buradan vurmuş abi, yine kolundan, iki kere vurdu. Bayağı kan fışkırıyordu, damarını patlatmış herhalde. Abi, akrabalarmış galiba, eniştesiymiş bu vuran. Abi, başka bir şey de yok, yani sadece kavgayı gördüm. Kız kardeşi oluyormuş abi, vuranın. Vuranın kız kardeşi oluyormuş. Abi, kavgadan sonra işte, bir vurulan arkadaş yine karşıdaydı abi. Onun üstüne doğru koşmaya kalktı. Ben tutayım dedim, abi dedim dur, polis geliyor. Adam yine dinlemedi. Koştu, sonra oradaki şeyler tuttu. Abi, bıçağı işte, aynen getiriyor. Abi, ekmek bıçağının biraz küçüğü, hani santim de vurmuyor abi, direkt sokuyor" dedi.

Polis olay yerindeki delilleri toplarken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekmek, Kavga, Olay, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akraba Kavgasında Kan Döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar Bartın'da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
Herkes merak ediyordu Osimhen, Al Hilal’in teklifine son kararını verdi Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi
Arda Turan Shakhtar Donetsk’e milli golcüyü istiyor Arda Turan Shakhtar Donetsk'e milli golcüyü istiyor
Morata neden İspanya Milli Takımı’nda oynamıyor Fuente’den açıklama Morata neden İspanya Milli Takımı'nda oynamıyor? Fuente'den açıklama
Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı!
Gazze’ye yardım götüren gemiye İsrail’den ambargo İnterneti kararttılar Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar
Fenerbahçe’den ayrılan Mario Branco’nun yeni takımı belli oluyor Duyanlar çok şaşırdı Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor! Duyanlar çok şaşırdı
100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar 100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar
Edin Dzeko geri dönüş yolunda İşte görüştüğü takım Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım
Galatasaray Osimhen’in alternatifini buldu Yine bir dünya yıldızı Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

16:01
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
22:40
Beşiktaş Fibabanka’dan Anadolu Efes’e 27 sayılık dev fark
Beşiktaş Fibabanka'dan Anadolu Efes'e 27 sayılık dev fark
22:28
Gazze’ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
22:15
İsrail, Hamas’ın Gazze lideri Muhammed Sinvar’ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti
İsrail, Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinvar'ın cansız bedenini bulduğunu iddia etti
22:09
Semih Kılıçsoy’un harika golü Ümit Milli Takım’a galibiyeti getirdi
Semih Kılıçsoy'un harika golü Ümit Milli Takım'a galibiyeti getirdi
21:59
5 saat 29 dakikalık tarihi final Fransa Açık’ta zafer Alcaraz’ın
5 saat 29 dakikalık tarihi final! Fransa Açık'ta zafer Alcaraz'ın
21:57
Denizli’de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti
Denizli'de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti
21:41
Beşiktaş’ın eski yıldızı N’Koudou Süper Lig’e geri dönebilir
Beşiktaş'ın eski yıldızı N'Koudou Süper Lig'e geri dönebilir
21:31
Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham’dan tarihe geçen transfer
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer
21:26
Diyarbakır’daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı
Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
21:19
Galatasaray Osimhen’in alternatifini buldu Yine bir dünya yıldızı
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı
20:58
Edin Dzeko geri dönüş yolunda İşte görüştüğü takım
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım
20:44
100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar
100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 16:59:29. #7.12#
SON DAKİKA: Akraba Kavgasında Kan Döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.