 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akrabası Tarafından Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Akrabası Tarafından Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Vedat Bora, tartıştığı akrabası tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Akrabası Tarafından Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü
14.12.2023 - 13:34,
Abone Ol

6

1) AKRABASI TARAFINDAN KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından kalbinden bıçaklanan Vedat Bora (36), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabaha karşı Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'ta meydana geldi. Evinde Vedat Bora ile ismi öğrenilemeyen akrabası arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Tartışma sokağa taşarken, akrabası Bora'yı kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Bora, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Vedat Bora'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Evde ve olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bora Füzesi, Vedat Bora, Kocaeli, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akrabası Tarafından Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:10:04. #1.11#
SON DAKİKA: Akrabası Tarafından Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement