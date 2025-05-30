Yaşam savaşı veren 10 yaşındaki Yusuf\'un dramı! Ağabeyi de aynı sebepten hayatını kaybetmiş

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile arkadaşı İ.Ç. arasında sınıfta çıkan tartışma sonrası iddiaya göre İ.Ç., Yusuf Taşkın'ın boğazını uzun süre sıktı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yusuf'un fenalaşarak yere yığıldığını gören diğer öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Taşkın ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"NEFESSİZ KALACAK VAZİYETE GETİRENE KADAR DARBETMİŞ"

Yusuf'un akran zorbalığı ile hastanelik olduğunu anlatan baba Ramazan Taşkın (42), olayda kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bir çocuk artık aralarında nasıl bir mevzu geçti bilmiyorum, oğlum Yusuf'u kolunun altına alarak boğazını sıkmış. Nefessiz kalacak vaziyete getirene kadar, öğretmen masasına sürükleyerek Yusuf'umu darp etmiş durumda. Hakkında ne yapılması gerekiyorsa bütün devlet yetkililerimden istiyorum. Başka çocuğun başına bu tür olayların gelmesini istemiyorum" dedi.

"YUSUF'UN YAŞAM MÜCADELESAİ VERİYOR"

Baba Ramazan Taşkın, olayın olduğu gün gece vardiyasında çalıştığını anlatarak, "Öğle saat 12 sıralarında öğretmen tarafından arandım. Oğlum Yusuf Taşkın'ın ağırlaştığını söyledi. Haber alınca hemen gittim. Okula vardığımda oğlum Yusuf Taşkın yerde bayılmış vaziyette, kalbi durmuş. Okul müdürünün kalp masajı ile ambulansın gelmesini bekledik. Oğlumun beynine 20 dakika oksijen gitmediğinden dolayı bütün beyin fonksiyonlarıyla beraber bütün organları zayıflamış ve zor çalışır durumundaydı. Oğlum şu an Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta. Yusuf'um yaşam mücadelesi veriyor. Şu an beyninde ödem oluştuğundan dolayı ölüm tehlikesiyle beyin ameliyatına alındı. Daha önce de geçen yıl 17 Nisan tarihinde 14 yaşındaki oğlum Mustafa Taşkın, farklı okulda kavga esnasında strese bağlı kalbi durarak hayatını kaybetmişti" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ EVLADIMIZ GİDİYOR"

Yusuf'un amcası Musa Taşkın ise "İkinci evladımız gidiyor. Suç kimdeyse soruşturulup, araştırılıp, ifadeler alınsın. Okula gidilsin ambulansın giriş saatinden çıkış saatine kadar incelensin. Çocukların ifadeleri, velilerin ifadeleriyle zaten ortaya çıkacaktır" diye konuştu.