Yaşam savaşı veren 10 yaşındaki Yusuf'un dramı! Ağabeyi de aynı sebepten hayatını kaybetmiş - Son Dakika
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Yaşam savaşı veren 10 yaşındaki Yusuf'un dramı! Ağabeyi de aynı sebepten hayatını kaybetmiş

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Yaşam savaşı veren 10 yaşındaki Yusuf\'un dramı! Ağabeyi de aynı sebepten hayatını kaybetmiş
30.05.2025 16:22
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Yaşam savaşı veren 10 yaşındaki Yusuf\'un dramı! Ağabeyi de aynı sebepten hayatını kaybetmiş
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Konya'da 10 yaşındaki oğlu, okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren acılı baba Ramazan Taşkın ve ailenin bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz yıl da okulda 14 yaşındaki oğlunun akran zorbalığını uğradığını ve okulda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirten Taşkın; tüm sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile arkadaşı İ.Ç. arasında sınıfta çıkan tartışma sonrası iddiaya göre İ.Ç., Yusuf Taşkın'ın boğazını uzun süre sıktı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yusuf'un fenalaşarak yere yığıldığını gören diğer öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Taşkın ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"NEFESSİZ KALACAK VAZİYETE GETİRENE KADAR DARBETMİŞ"

Yusuf'un akran zorbalığı ile hastanelik olduğunu anlatan baba Ramazan Taşkın (42), olayda kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bir çocuk artık aralarında nasıl bir mevzu geçti bilmiyorum, oğlum Yusuf'u kolunun altına alarak boğazını sıkmış. Nefessiz kalacak vaziyete getirene kadar, öğretmen masasına sürükleyerek Yusuf'umu darp etmiş durumda. Hakkında ne yapılması gerekiyorsa bütün devlet yetkililerimden istiyorum. Başka çocuğun başına bu tür olayların gelmesini istemiyorum" dedi.

"YUSUF'UN YAŞAM MÜCADELESAİ VERİYOR"

Baba Ramazan Taşkın, olayın olduğu gün gece vardiyasında çalıştığını anlatarak, "Öğle saat 12 sıralarında öğretmen tarafından arandım. Oğlum Yusuf Taşkın'ın ağırlaştığını söyledi. Haber alınca hemen gittim. Okula vardığımda oğlum Yusuf Taşkın yerde bayılmış vaziyette, kalbi durmuş. Okul müdürünün kalp masajı ile ambulansın gelmesini bekledik. Oğlumun beynine 20 dakika oksijen gitmediğinden dolayı bütün beyin fonksiyonlarıyla beraber bütün organları zayıflamış ve zor çalışır durumundaydı. Oğlum şu an Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta. Yusuf'um yaşam mücadelesi veriyor. Şu an beyninde ödem oluştuğundan dolayı ölüm tehlikesiyle beyin ameliyatına alındı. Daha önce de geçen yıl 17 Nisan tarihinde 14 yaşındaki oğlum Mustafa Taşkın, farklı okulda kavga esnasında strese bağlı kalbi durarak hayatını kaybetmişti" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ EVLADIMIZ GİDİYOR"

Yusuf'un amcası Musa Taşkın ise "İkinci evladımız gidiyor. Suç kimdeyse soruşturulup, araştırılıp, ifadeler alınsın. Okula gidilsin ambulansın giriş saatinden çıkış saatine kadar incelensin. Çocukların ifadeleri, velilerin ifadeleriyle zaten ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, 3-sayfa, Eğitim, Çocuk, Konya, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşam savaşı veren 10 yaşındaki Yusuf'un dramı! Ağabeyi de aynı sebepten hayatını kaybetmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • stanciu george:
    yok arkadas yok aıleler ıyıden ıyıye su cocuklarını bos bırakmaya alıstı yazıklar olsun o cocuga bunu yapanların aılelerı cea almalı baskları degıl 8 0 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Maalesef adalet yok Adalet Allah'ın hükmündedir kısasa kısas olmalı ki Adalet anca öyle sağlanır 1 0 Yanıtla
  • buğra çakır:
    Düşünebiliyor musunuz 2 çocuğunu kaybetti bu aile. 2 çocuk... Bu nasıl bir acı. O küçücük çocuk kim bilir ne acılar çekti. Öldüren çocuğa ceza vermeyecekler zaten ama ailenin yargılanması gerekiyor peki ne olacak hiçbir şey. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler. 0 0 Yanıtla
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