Akran Zorbalığına Tepki: Kız Öğrenci Darbedildi

Akran zorbalığı 'pes' dedirtti: Okul arkadaşını darp edip yerde sürükledi

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orta okul öğrencisi bir kız, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp edip saçından tutup yerde sürükledi. O anlar sosyal medyada tepki toplarken, aile darp edilen kızları için şikayetçi oldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iddiaya göre, orta okul öğrencisi bir kız, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp etti. Görüntülerde mağdur öğrencinin saçlarından tutulup yerde sürüklendiği anlar amatör kamerayla kayda alınırken, olay anında çevrede bulunan diğer öğrencilerin müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla video çekmesi ise tepkileri daha da artırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası aileler ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi.

Mağdur öğrencinin ailesi ise olay sonrası hukuki süreci başlattıklarını ve kızlarının psikolojik destek aldığını belirtti.