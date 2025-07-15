Aksaray\'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde şehitler anıldı

Aksaray'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında şehitler dualarla anıldı.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hin darbe girişimi 9. yılında Aksaray'da çeşitli etkinliklerle anıldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirilen programa yüzlerce vatandaş katılırken, Ervah Mezarlığından meydana kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile protokol üyelerinin de katıldığı yürüyüşün ardından meydanda anma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda bir konuşma yapan Vali Kumbuzoğlu, "Tarih 15 Temmuz 2026 akşamı milletin silahını millete çeviren hainler, bu aziz vatanı teslim almak. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu milletin feraseti, bu milletin irfanı ve bu milletin imanını unuttular. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, hiç şüphesiz ki Türkiye'yi işkal etme teşebbüsü olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu başaramadılar. Ülkemizi uçurumdan atamadılar. Türkiye bir yokluktan kurtuldu. İşte bu kurtuluşta en önde gelen isim, milletimizi meydanlara çağıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından il müftüsü tarafından dualar edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak yayınlandı. Protokol ve vatandaşlar daha sonra 2016 yılında olduğu gibi 15 Temmuz nöbeti tuttu. - AKSARAY