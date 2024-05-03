Aksaray'da 2 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da 2 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.05.2024 19:55
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Aksaray'da 2 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında taburcu olduktan sonra adliyeye sevk edilen otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, sabah erken saatlerde Ankara- Niğde otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten İstanbul istikametine giden H.S. idaresindeki 79 AF 880 plakalı Metro Turizm yolcu otobüsü, Aksaray'a bağlı Babakonağı mevkisinde iddialara göre sürücüsünün uyuklaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken 6'sı ağır 40 yolcu da yaralandı. Kazanın ardından yaralanan otobüs sürücüsü de diğer yaralılarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, tedavi sürecinin tamamlanması üzerine öğleden sonra taburcu edildi. Akşam saatlerinde sonlanan mahkeme sonucu otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da 2 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika

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