Aksaray'da 3 otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray'da 3 otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 3 otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan 06 CLT 266 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar hastane reddi nedeniyle ambulansta tedavi edildi.

Aksaray'da 3 araç ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı, bir sürücü olay yerinden kaçarak firar etti.

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 CLT 266 plakalı otomobil, kavşakta ışıklarda bekleyen 68 AFH 677 plakalı motosiklet ile 68 ACL 690 ve 34 GCR 040 otomobillere çarptı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, 1 motosiklet 2 araca çarpan 06 CLT 266 plakalı otomobilin sürücüsü haraçtan inerek hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralıların hastane reddine istinaden hepsi ambulansta tedavi edilirken, polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düşerek kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Alparslan Türkeş BulvarıAcil DurumGüvenlik3. SayfaHastaneAksarayGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
İstanbul Kağıthane’de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü İstanbul Kağıthane'de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü
Bayrampaşa’da eşine ürün satmaya çalışan kasabı bıçakla öldürdü Bayrampaşa'da eşine ürün satmaya çalışan kasabı bıçakla öldürdü
Adana Demirspor, 330 bin Euro’luk alacağından vazgeçen Montella’ya teşekkür etti Adana Demirspor, 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçen Montella'ya teşekkür etti
Çölün ortasına kışı getirdiler Karın nasıl üretildiği ortaya çıktı Çölün ortasına kışı getirdiler! Karın nasıl üretildiği ortaya çıktı
Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar Tam 112 yıllık Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık
Erdoğan’ın kravatındaki detay dikkat çekti Erdoğan'ın kravatındaki detay dikkat çekti
23:52
Real Madrid Leipzig’i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi
Real Madrid Leipzig'i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi
23:06
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
23:03
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: “Dört gözle bekliyoruz“
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: "Dört gözle bekliyoruz"
23:02
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
22:56
Lille’i 4-2 deviren Galatasaray, Fransız ekibini yenen ilk Türk takımı oldu
Lille'i 4-2 deviren Galatasaray, Fransız ekibini yenen ilk Türk takımı oldu
22:49
“5 ülkeden diplomatlar çekilecek“ denildi, ABD yalanladı
"5 ülkeden diplomatlar çekilecek" denildi, ABD yalanladı
22:33
Okan Buruk’tan Osimhen’in iptal edilen penaltısına objektif yorum
Okan Buruk'tan Osimhen'in iptal edilen penaltısına objektif yorum
22:08
’’Osimhen’le aramızda savaş olacak’’ demişti 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 01:22:15. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da 3 otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei