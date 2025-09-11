Aksaray'da Akraba Kavgası: 3 Yaralı - Son Dakika
Aksaray'da Akraba Kavgası: 3 Yaralı

11.09.2025 23:06
Aksaray sanayi sitesinde çırak dövme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Aksaray sanayi sitesinde akraba iki grup arasında 'çırak dövme' meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi levye, tornavida ve sopalarla dövülerek yaralandı.

Aksaray'da Bahçesaray Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi A-2 bloktaki bir iş yerinde edinilen bilgiye göre, Cevdet A. (54), Mahmut T. ve Barış A., akrabaları olan Berat A., Berkay A. ve Çapan U. ile aralarında 'Çırak dövme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ÇIRAK DÖVME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Berat A., Berkay A. ve Çapan U. iş yerinden ellerine geçirdikleri levye, tornavida ve sopalarla karşı tarafı darp etti.

3 KİŞİ YARALANDI

Cevdet A. (54), Mahmut T. ve Barış A.'nın yaralandığı olay diğer esnaflar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 şahıs ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen diğer 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

