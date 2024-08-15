Aksaray'da Anneanne ve 2 Yaşındaki Torun Servis Minibüsü Altında Kalarak Can Verdi - Son Dakika
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Aksaray'da Anneanne ve 2 Yaşındaki Torun Servis Minibüsü Altında Kalarak Can Verdi

Aksaray'da servis minibüsünün anneanne ve 2 yaşındaki torununa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anneanne ve torun servis minibüsü altında kalarak feci şekilde can verdi.

15.08.2024 22:14
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Aksaray'da anneanne ve 2 yaşındaki torunu servis minibüsü altında kalarak can verdi

AKSARAY - Aksaray'da servis minibüsünün anneanne ve 2 yaşındaki torununa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anneanne ve torun servis minibüsü altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 7533 sokak 7. etapta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.M. idaresindeki 68 S 0765 plakalı servis minibüsü, kavşaktan dönerken Selver Karataş ve torunu 2 yaşındaki Damla Yağmur'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle minik çocuk ve anneannesi otobüsün altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, 112, AFAD ve UMKE ekipleri otobüsün altında sıkışan küçük Damla Yağmur'u kurtarmak için seferber oldu. Bu sırada kazada yaralanan anneanne sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan minik Damla'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan anneanne Selver Karataş ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Ç.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken minik Damla ve anneannesinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Anneanne ve 2 Yaşındaki Torun Servis Minibüsü Altında Kalarak Can Verdi - Son Dakika

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