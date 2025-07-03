Aksaray'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Hamidiye Mahallesi 756. Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairede başlayan yangında kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, sağlık görevlileri dumandan etkilenen kişilere müdahale etti.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da Apartman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?