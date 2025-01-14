Aksaray'da bilinmeyen bir nedenden yanan araç adeta alev topuna döndü.
Yangın, Bahçeli Mahallesi 3716 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan Hüseyin C.'ye ait Fiat marka 68 MA 0928 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sokakta oyun oynayan çocukların araçtan dumanlar çıktığını fark etmesi üzerine mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Araçtan çıkan dumanlar kısa sürede aleve dönüşürken alevlerde tüm aracı sardı. Araç adeta alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülerek kontrol altına alınırken polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da Araç Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?