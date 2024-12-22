Aksaray'da Asansörle Tehlikeli Eşya Taşıma - Son Dakika
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Aksaray'da Asansörle Tehlikeli Eşya Taşıma

Aksaray\'da Asansörle Tehlikeli Eşya Taşıma

Aksaray'da, mobil asansörle tehlikeli eşya taşınırken polis müdahale etti, ceza kesildi.

22.12.2024 20:20
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Aksaray'da taşıyacakları evin bulunduğu tek şeritli caddenin karşısına mobil eşya taşıma asansörü kuran nakliye şirketi, yolda adeta köprü vaziyeti gören asansörle araç ve yaya trafiğine açık yolda herkesin canını hiçe sayarak eşya taşıdı.

Olay, Aksaray'ın en işlek caddelerinden biri olan ve şehrin merkezinde bulunan Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki eşyaları asansörle taşımak isteyen nakliye şirketi, apartmanın karşısındaki kaldırım ve yıkıntı üzerine kamyonet üzerinde bulunan mobil eşya taşıma asansörünü kurdu. Tekerleri havada kalan kamyonetin üzerindeki asansörü hiçbir güvenlik önlemi almadan cadde ve kaldırımın üzerinden geçirerek binanın balkonuna kaldıran nakliyeciler, hem yaya hem de araç trafiğine açık olan yolda herkesin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Kaldırımda yürüyen insanların ve caddede seyreden araçların üzerinden geçen asansörle eşya taşıyan nakliyeciler, bir vatandaş tarafından polise şikayet edildi.

Koruma sepeti olmayan asansörün yol açabileceği muhtemel bir kaza, polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemi alıp, taşıma işini durdurdu. Polis ekipleri tarafından asansör hemen indirilirken, yetkili 2 şahsa 690'ar liradan toplam bin 380 lira idari para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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