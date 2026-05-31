Aksaray'da Bayram Dönüşü Yoğun Denetim

31.05.2026 16:17
Aksaray'da bayram tatilinin son gününde polis trafik denetimlerini artırdı. Sürücüler uyarılıyor.

Aksaray'da bayram tatilinin son gününde özellikle kara yollarında polis ekiplerince sıkı denetim yapılıyor. Ekipler sürücülere hız, emniyet kemeri gibi kurallar hakkında uyarılarda bulunarak, trafik yoğunluğu hakkında bilgiler veriyor.

Bayram tatilinin son gününde önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray'da trafik ekipleri yoğun denetim yapıyor. Aksaray - Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir Kara yolunda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri araçları durdurarak hem kontrolden geçiriyor hem de uyarılarda bulunuyor. Meydana gelebilecek muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla bayram tatili dönüş trafiği yoğunluk nedeniyle sıkılaştırılan denetimlerde sürücüler de uyarılıyor. Özellikle aşırı hız, emniyet kemeri, hatalı sollama gibi trafik kurallarının hatırlatıldığı uygulamalarda kural ihlali olan sürücülere de ceza kesiliyor. Uygulamalar aralıksız olarak tüm yollarda devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Trafik, Polis, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 16:30:58. #.0.5#
