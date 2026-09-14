Aksaray'da belgesiz avlanan kişiye işlem yapıldı, av tüfeği muhafaza altına alındı - Son Dakika
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Aksaray'da belgesiz avlanan kişiye işlem yapıldı, av tüfeği muhafaza altına alındı

Aksaray\'da belgesiz avlanan kişiye işlem yapıldı, av tüfeği muhafaza altına alındı
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Aksaray'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin denetiminde avcılık belgesi olmadan avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Şahsın kullandığı av tüfeğine el konuldu ve tüfek, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altında tutuluyor.

Aksaray'da avcılık belgesi bulunmadan avlandığı belirlenen şahsın av tüfeğine el konuldu.

Aksaray'da yaban hayatının korunmasına yönelik denetimler sürdürülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında 4925 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Ekipler tarafından tespit edilen ihlalin ardından şahıs hakkında gerekli yasal süreç başlatılırken şahsın kullanmış olduğu av tüfeğine de el konuldu. Söz konusu tüfeğin, yürütülen yasal işlemler kapsamında mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altında tutulduğu bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin, kaçak ve belgesiz avcılığın önlenmesi, yaban hayvanlarının korunması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerini sürdüreceği belirtildi. Yetkililer, avcıların avlanma faaliyetleri sırasında gerekli belge ve izinlere sahip olmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, 3. Sayfa, Aksaray, Çevre, Doğa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da belgesiz avlanan kişiye işlem yapıldı, av tüfeği muhafaza altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da belgesiz avlanan kişiye işlem yapıldı, av tüfeği muhafaza altına alındı - Son Dakika
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