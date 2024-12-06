Aksaray'da bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada

Aksaray'da bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada Aksaray'da akrabalar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti.

06.12.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada

AKSARAY - Aksaray'da akrabalar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti. Araçla kendisine borcu olan akrabasının önünü kesen şahıs araçtan inen ve yumruk atan akrabasını bıçakla ağır yaraladı. Kavga ve bıçaklanma anları anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, R.U. (29), 38 SA 624 plakalı araçla kendisine borcu olan akrabası M.C.'nin kullandığı 68 DK 939 plakalı aracı takip ederek önünü kesti. Ardından araçtan inen R.U., M.C.'ye yumrukla saldırdı. Darp edilen M.C. yanında taşıdığı bıçakla R.U.'yu göğsünden bıçakladı. Bıçak darbesiyle R.U. aracın yanına yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren M.C. polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olaylar ise anbean bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın araçla borçlu olan kişinin aracının önünü kestiği, aşağıya inip yumrukla saldırdığı ve karşı tarafın bıçaklama anı görülüyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 18:45:15. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.