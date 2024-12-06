3.Sayfa

Aksaray'da bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada

AKSARAY - Aksaray'da akrabalar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti. Araçla kendisine borcu olan akrabasının önünü kesen şahıs araçtan inen ve yumruk atan akrabasını bıçakla ağır yaraladı. Kavga ve bıçaklanma anları anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, R.U. (29), 38 SA 624 plakalı araçla kendisine borcu olan akrabası M.C.'nin kullandığı 68 DK 939 plakalı aracı takip ederek önünü kesti. Ardından araçtan inen R.U., M.C.'ye yumrukla saldırdı. Darp edilen M.C. yanında taşıdığı bıçakla R.U.'yu göğsünden bıçakladı. Bıçak darbesiyle R.U. aracın yanına yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren M.C. polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olaylar ise anbean bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın araçla borçlu olan kişinin aracının önünü kestiği, aşağıya inip yumrukla saldırdığı ve karşı tarafın bıçaklama anı görülüyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.