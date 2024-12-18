Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı. Kadının saldırıya karşılık vermesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.
Merkez ilçede yer alan Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi' üzerinde meydana gelen olayda İsmet B. isimli erkek ile bir kişi ve Alina B. adlı arasında tartışma çıktı. O anlar trafikte bulunan başka bir araçtaki yolcunun kamerasına yansıdı.
Çıkan tartışmada İsmet B. aracından inerek diğer aracın kapısını açtı ve yolcu olarak bulunan genç kadına tekme savurdu. Saldırıya uğrayan kadın aracından inerek tekme atan şahsa karşılık verdi. İkili arasında kısa süreli arbede yaşanırken, olayı görenlerin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlendi.
Kavganın sona ermesinin ardından aracına binen İsmet B, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
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