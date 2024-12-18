Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı - Son Dakika
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Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı

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Aksaray'da bir erkek, trafikte seyir halindeyken başka bir araçta yolcu olarak bulunan bir kadına tekme ve yumruklarla saldırıda bulundu.

18.12.2024 16:54
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Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı. Kadının saldırıya karşılık vermesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

KAMERAYA YANSIDI

Merkez ilçede yer alan Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi' üzerinde meydana gelen olayda İsmet B. isimli erkek ile bir kişi ve Alina B. adlı arasında tartışma çıktı. O anlar trafikte bulunan başka bir araçtaki yolcunun kamerasına yansıdı.

Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı

KADINA TEKME SAVURDU

Çıkan tartışmada İsmet B. aracından inerek diğer aracın kapısını açtı ve yolcu olarak bulunan genç kadına tekme savurdu. Saldırıya uğrayan kadın aracından inerek tekme atan şahsa karşılık verdi. İkili arasında kısa süreli arbede yaşanırken, olayı görenlerin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlendi.

Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kavganın sona ermesinin ardından aracına binen İsmet B, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Aksaray\'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı
Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Kavga, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • O bir Karşıyakalı:
    Ayırmasalar abla adamın tozunu alacakmış 15 1 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    sen insan olamazsın ayı 11 4 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    olay ne olursa olsun karşındakiyle denk misin Sen bilader kadına güç gösterecek kadar acizleşmeyin 8 3 Yanıtla
  • Hakyol:
    Kadın haketmiş baksana adama nasıl vurmaya çalışıyor Memlekette kadın hakları diyerek kadınları çok şımarttılar tepemize çıktılar kendilerini çok güçlü sanıyorlar 5 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dengesiz 6 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Kadını erkeği yok bunun maganda magandadır. Ben kadınım nasıl olsa diye karşındakine dayılanırsan karşıdakininde bir sabrı var.. 5 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu aksaray ne iş hertürlü pslik var bursa 4 2 Yanıtla
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