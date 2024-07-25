Aksaray'da Bisiklet Kazası: Öğretmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da Bisiklet Kazası: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Aksaray'da bir otomobilin çarpması sonucu bisiklet sürücüsü olan öğretmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan öğretmen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmenin memleketi olan Niğde'nin Altunhisar ilçesinde defnedileceği belirtildi.

25.07.2024 20:04
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Aksaray'da bisikleti ile giderken bir otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Coğlaki Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 34 DYD 165 plakalı otomobil, cadde üzerinde bisikletiyle seyreden Selamin Erbeden'e (59) çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Erbeden ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan bisiklet sürücüsünü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Erbeden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı bir kargo firmasının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı anlatan Murat Dirican (51), "Müşteri içeriden çıkıyormuş. Arabasına binmiş ve sonra arkasından gelen bisikletli, aracın direkt çıkmasıyla bisikletli arabayı kurtarayım derken yola çıkmış, arkadaki arabayla çarpışmış. Başını taşa vurdu" dedi.

Öte yandan, hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün Hazım Kulak Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yaptığı ve memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde defnedileceği öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Bisiklet Kazası: Öğretmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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