Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçtı ve Kahkahalar Atarak Poz Verdi - Son Dakika
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Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçtı ve Kahkahalar Atarak Poz Verdi

Aksaray\'da Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçtı ve Kahkahalar Atarak Poz Verdi

Aksaray'da direksiyon başında 3. kez ehliyetsiz olarak polise yakalanan sürücü, kendini görüntüleyen kameradan önce kaçtı, sonra da 'Çek çek' deyip araç başında kahkahalar atarak poz verdi. Olayda sürücünün, 'Bu 3. cezam zaten, cumartesi direksiyon sınavım var' sözleri dikkat çekti.

22.05.2024 19:59
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Aksaray'da direksiyon başında 3. kez ehliyetsiz olarak polise yakalanan sürücü, kendini görüntüleyen kameradan önce kaçtı, sonra da "Çek çek" deyip araç başında kahkahalar atarak poz verdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücünün, "Bu 3. cezam zaten, cumartesi direksiyon sınavım var" sözleri 'pes' dedirtti.

Olay, gece yarısı Alparslan Türkeş Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şubesi ekipleri şüphe üzerine Alparslan Türkeş Bulvarından Fatih Mahallesi istikametine seyreden 38 AK 716 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen D.O. (23) isimli sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken polis ekipleri sürücüyü işlemler için polis otosunun yanına gelmesini istedi. Burada kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden sürücü kameralardan kaçarak polis memurlarının arkasına gizlenmeye çalıştı. Alkol muayenesinde alkol metreye üflerken, "Neyini çekiyorsun ben anlamadım ki?" diye kameramanlara tepki gösteren sürücü polis memurlarının arkasına geçerek görüntülenmekten kaçtı. Ceza işlemlerinin ardından eline aldığı ceza makbuzu ile araç başına geçen ehliyetsiz sürücü kahkahalar atarak, "Evet poz veriyorum çek. Haberlerde de paylaş" diyerek basın mensuplarına adeta poz verdi.

"3. cezam bu"

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince işlem yapılan sürücü rahat tavırlarıyla dikkat çekerken kurduğu cümlelerle de "pes" dedirtti. Polis memurlarının yanında marifetmiş gibi ehliyetsiz araç kullanmaktan 3. kez ceza yediğini itiraf eden sürücü, cumartesi günü de direksiyon sınavı olduğunu söyledi. Basın mensuplarının "Neden ehliyetsiz araca biniyorsunuz?" sorusuna verdiği cevaplarda herkesi şaşırttı. Ehliyetsiz araç kullanarak insanların hayatını hiçe sayan sürücü, "Ne yapalım binmeyelim mi?" diye cevap verdi. Gazetecilerin "Ehliyetsiz binilmez" demesi üzerine, "E ne yapayım ağabey, bir işin oluyor, bir yere gidecek oluyorsun, yazılı sınavı geçtik, cumartesi günü direksiyon sınavım var. Çek çek ağabey haberlerde paylaş" diye cevap verdi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 978 TL para cezası kesilirken araç ehliyetli arkadaşına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçtı ve Kahkahalar Atarak Poz Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçtı ve Kahkahalar Atarak Poz Verdi - Son Dakika
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